В МЧС предупредили о возможном подъеме уровня рек на Кубани

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Уровень рек может подняться в притоках реки Кубани и реках Черноморского побережья в Краснодарском крае в ближайшие часы, а также до конца суток из-за продолжающихся осадков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в связи с продолжающимися осадками в ближайшие два-три часа и до конца суток 27 декабря, а также в течение суток 28 декабря на юго-западных притоках реки Кубань (Крымский, Абинский, Северские районы) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, МО Анапа, МО Новороссийск и Туапсинский район) Краснодарского края ожидается подъем уровня воды, местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.

В связи с этим, отмечается в сообщении, Главное управление МЧС по Краснодарскому краю рекомендует людям оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, располагаться в зоне "ветровой тени", держаться подальше от строений, деревьев, высотных объектов.