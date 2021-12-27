{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ФРГ вступил в силу приговор осужденному по делу об убийстве Хангошвили

Как сообщили в пресс-службе Высшего суда Берлина, никто из участников процесса не стал его оспаривать

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Приговор россиянину, осужденному по делу об убийстве 2,5 года назад гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице ФРГ, вступил в законную силу; ни сторона защиты, ни сторона обвинения не стали его обжаловать. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Высшего суда Берлина.

"Приговор в отношении 56-летнего гражданина России Вадима К., известного как Вадим С., по делу об убийстве в [парке] Тиргартен вступил в законную силу. Никто из участников процесса не стал его оспаривать", - отметили в инстанции. Там напомнили, что 15 декабря россиянин был приговорен к пожизненному сроку.

Суд тогда согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено якобы по поручению госструктур РФ. После приговора глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает данное убийство "нарушением права и суверенитета" и сообщила о объявлении двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Москва ответила симметрично.

Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.

Теги
ГрузияГерманияРоссия
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5
Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии около 105 км к юго-востоку от города Нукуалофа с населением 22,4 человек
Читать полностью