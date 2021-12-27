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В Челябинской области раскрыли убийство ребенка, совершенное 24 года назад

Следователи установили подозреваемого, который в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении за ранее совершенное убийство

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета России в Челябинской области раскрыли убийство 9-летней девочки, совершенное в 1997 году в Брединском муниципальном районе. Установлен подозреваемый, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"В Челябинской области раскрыто убийство ребенка, совершенное в 1997 году в условиях неочевидности. <…> Подозреваемый в ходе допроса сообщил детали и ряд обстоятельств совершения преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли свое объективное подтверждение. В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, по окончании которых подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления", - сказано в сообщении.

В рамках следственных действий получены сведения о причастности к совершению преступления 59-летнего местного жителя, отбывающего наказание в исправительном учреждении за ранее совершенное убийство.

Следствием установлено, что осенью 1997 года подозреваемый в своем доме в Брединском районе нанес потерпевшей несколько ударов деревянной скалкой по голове, от которых она погибла, и скрыл тело в лесном массиве на незначительном расстоянии от места проживания.

Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации, устанавливающих принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления, отмечается в сообщении.

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