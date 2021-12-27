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Мужчина умер после травмирования на горнолыжном спуске на юге Москвы

Столичное управление СК России проводит проверку

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил травму и умер после катания в горнолыжном комплексе на юге Москвы, начата проверка. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 24 декабря в горнолыжном комплексе в ходе катания 59-летний мужчина получил травму и впоследствии умер. "В ходе проверки, проведение которой поручено Чертановской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", - сообщила прокуратура.

Также по факту гибели мужчины проверку проводит столичное управление СК России.

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