Мужчина умер после травмирования на горнолыжном спуске на юге Москвы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил травму и умер после катания в горнолыжном комплексе на юге Москвы, начата проверка. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 24 декабря в горнолыжном комплексе в ходе катания 59-летний мужчина получил травму и впоследствии умер. "В ходе проверки, проведение которой поручено Чертановской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", - сообщила прокуратура.

Также по факту гибели мужчины проверку проводит столичное управление СК России.