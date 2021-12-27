Чуприян: говорить о причинах взрыва на "Листвяжной" рано, расследование еще идет

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Говорить о причине, мне кажется, сейчас преждевременно и неправильно, поскольку в рамках уголовного дела это все будет известно", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Врио главы МЧС отметил, что расследование находится на контроле у президента и правительственной комиссии. "Ясных, понятных докладов, по крайней мере в этой области, мы еще не услышали. Но я думаю, в процессе на все вопросы будут даны ответы", - подчеркнул Чуприян. "Если это происходит, стало быть, есть факт технологического сбоя, нарушения. Надо разбираться", - добавил он.