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Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"

Чуприян: говорить о причинах взрыва на "Листвяжной" рано, расследование еще идет

Врио главы МЧС отметил, что расследование находится на контроле у президента и правительственной комиссии

ТАСС, 27 декабря. Говорить о причинах взрыва на шахте "Листвяжная" пока рано, необходимо дождаться окончания расследования.

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Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Говорить о причине, мне кажется, сейчас преждевременно и неправильно, поскольку в рамках уголовного дела это все будет известно", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Врио главы МЧС отметил, что расследование находится на контроле у президента и правительственной комиссии. "Ясных, понятных докладов, по крайней мере в этой области, мы еще не услышали. Но я думаю, в процессе на все вопросы будут даны ответы", - подчеркнул Чуприян. "Если это происходит, стало быть, есть факт технологического сбоя, нарушения. Надо разбираться", - добавил он.

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РоссияКемеровская областьРасследование ЧП на шахте "Листвяжная"
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