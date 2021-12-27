В Воронеже прокуратура начала проверку после массового отключения отопления и горячей воды

ВОРОНЕЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Воронежа проверяют причину и сроки устранения аварийного отключения отопления и горячей воды в 413 многоквартирных домах, где проживают более 140 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"В результате аварии на ТЭЦ-2 филиалом ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" произведено отключение подачи горячего водоснабжения и отопления в многоквартирные дома, расположенные в Коминтерновском районе Воронежа. В результате без горячей воды и тепла остались около 140 тыс. жителей. Прокуратурой города организована проверка деятельности филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи горячей воды и отопления при устранении аварии", - говорится в сообщении.

26 декабря днем на ТЭЦ-2 в Воронеже произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии. В 413 многоэтажных домах Коминтерновского района, запитанных от станции, оказались снижены параметры по теплоснабжению и горячей воде. В течение суток без тепла оставались более 140 тыс. человек, а также свыше 60 детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. Авария была устранена днем в понедельник.

В Воронеже проживают более 1,1 млн человек, в настоящее время температура воздуха составляет восемь градусов мороза. Воронежская ТЭЦ-2 - один из важнейших объектов жизнеобеспечения Воронежа, снабжает отоплением и горячей водой более 200 тыс. жителей города, включая микрорайон Северный (часть Коминтерновского района с населением около 300 тыс. человек).