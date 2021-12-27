Депутат новосибирского заксобрания получил условный срок за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Чулымский районный суд в Новосибирской области приговорил к четырем годам условно с испытательным сроком три года за мошенничество в особо крупном размере депутата регионального заксобрания Валентина Сичкарева и соучастников преступления. Об этом сообщили в понедельник в областной прокуратуре.

Региональное управление СК РФ по Новосибирской области в январе сообщило о том, что депутат законодательного собрания области, заместитель председателя бюджетного комитета и владелец компании "Сельхозпрод", а также глава одного из крестьянских хозяйств региона обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В феврале новосибирское отделение партии "Единая Россия" временно приостановило членство депутата Сичкарева.

"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валентина Сичкарева, Виталия Кухты и Владимира Моисеева. Сичкарев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Организация мошенничества в особо крупном размере"), а Кухта и Моисеев - в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что осужденные в декабре 2019 года, действуя совместно и согласованно группой лиц, по предварительному сговору совершили хищение денежных средств, выделенных ранее Моисееву в качестве субсидии на развитие его фермерского хозяйства. Сичкарев организовал совершение указанного преступления и руководил его исполнением. Путем обмана мужчины похитили свыше 2,3 млн рублей, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере (сейчас он погашен).

Суд приговорил Сичкарева, Кухту и Моисеева к четырем годам лишения свободы (условно с испытательным сроком три года каждому).