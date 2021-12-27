Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой возле кальянной в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после драки со стрельбой возле кальянной на Братиславской улице на юго-востоке Москвы, где пострадали три человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"После драки со стрельбой на Братиславской улице возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство)", - сказал собеседник агентства. Злоумышленникам может грозить до семи лет лишения свободы.

Источник уточнил, что в результате инцидента пострадали три человека, врачи диагностировали у них сотрясение мозга, закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. "Всего в ходе драки было совершено не менее двух выстрелов. В настоящее время устанавливается, из какого оружия велась стрельба", - добавил он. Предварительно, причиной драки стал словесный конфликт.

Накануне восемь человек были доставлены в отдел полиции после драки возле кальянной на Братиславской улице. Сообщалось об одном пострадавшем, после оказания медицинской помощи он был отпущен.