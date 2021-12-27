Прокурор запросил восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских на акции в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил приговорить к восьми годам колонии участника несанкционированной акции в Москве Вячеслава Игумнова, который бросил файер в полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"Прокурор в ходе выступления в прениях сторон по совокупности преступлений попросил приговорить Игумнова к восьми годам колонии общего режима", - сказали в суде. Следующее заседание по делу пройдет 12 января.

Игумнова обвиняют по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). Следствие полагает, что 23 января в ходе акции 21-летний молодой человек недалеко от улицы Большая Дмитровка в Москве зажег файер и бросил его в сотрудников полиции. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

В Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января в рамках уголовных дел были задержаны восемь человек, семь из них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, один стал фигурантом дела о повреждении машины ФСБ.