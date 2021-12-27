Прокуратура нашла коррупциогенные факторы в правилах землепользования и застройки Кирова

КИРОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Прокуратура внесла протест на новые правила землепользования и застройки в Кирове, так как они противоречат нормам Градостроительного кодекса и закона о защите конкуренции, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что правила противоречат нормам Градостроительного кодекса РФ и федерального закона "О защите конкуренции", содержат коррупциогенные факторы. В частности, правила содержат ограничения для застройщиков и собственников земельных участков на использование по целевому назначению. В целях недопущения произвольного нарушения прав застройщиков, предупреждения существенного роста цен на жилье прокуратурой города Кирова на данный правовой акт принесен протест", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нормативный акт был подписан без заключения прокуратуры о его правовой экспертизе.

Как ранее писали местные СМИ, в Кирове в этом году резко сократилось число выданных разрешений на строительство, из-за чего застройщики вынуждены терпеть убытки.