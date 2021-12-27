Суд продлил арест председателю Союза десантников по УФО до 30 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей председателю Союза десантников по Уральскому федеральному округу (УФО) Евгению Тетерину, который обвиняется в посредничестве во взятке, до 30 марта 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Продлена мера пресечения по 30 марта", - сказала собеседница агентства.

18 ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина до 30 декабря. По данным источника ТАСС, директор ООО "Уралщебень", чья компания нанесла ущерб природе на 400 млн рублей, передал взятку, предназначавшуюся надзорному органу, посреднику Гурбанову, от которого деньги попали к председателю Союза десантников по УФО.

Директор предприятия Иванов и посредник Гурбанов также были арестованы.