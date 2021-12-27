Суд огласил приговор за многомиллионные взятки экс-руководителям Росреестра в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к реальным срокам и штрафам на общую сумму более 75 млн рублей бывших руководителей кадастровой палаты Ленобласти, которые признаны виновными в получении взяток. Уже отбывающие наказание за махинации с земельными участками экс-директор палаты получил 13 лет, его бывший заместитель - 10 лет колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Олега Михеева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ, Сергея Храмова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2014-2016 годах подсудимые неоднократно получали от местных жителей взятки в виде недвижимого имущества, которое оформляли на подставных лиц, в том числе своих родственников. Кроме того, потерпевшие, по указанию злоумышленников, оплачивали для них и членов их семей расходы, связанные с туристическими поездками за границу. В 2015 году Михеев таким образом отдохнул вместе с семьей в Милане за 769 тыс. рублей, а Храмов с женой и дочерью - в Риге за 81 тыс. рублей.

В рамках уголовного дела были изъяты денежные средства подсудимых в сумме более 75 млн рублей, наложен арест не только на имущество самих обвиняемых, но и на большое количество объектов недвижимости, которое они оформляли на своих родственников (ранее сообщалось, что стоимость этих активов превысила 128 млн рублей).

Помимо лишения свободы, суд назначил обоим преступникам штрафы: Михееву - 50,3 млн рублей, Храмову - 25,5 млн рублей. Кроме того, им запрещено замещать должности на государственной службе в течение 8 и 10 лет соответственно.

Отмечается, что ранее фигуранты уже были признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Михееву было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом, а Храмову - в виде семи с половиной лет, также со штрафом.