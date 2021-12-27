В Саратовской области столкнулись два автомобиля

ТАСС, 27 декабря. Два автомобиля столкнулись вечером в понедельник на объездной дороге в Саратовской области. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД региона.

ДТП произошло около 17:40 (16:40 мск) на объездной дороге из Солнечного в Юбилейный район.

"По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей - LADA Kalina и ВАЗ-2114. Предварительно, пострадали семь участников [дорожного движения]. На месте работают сотрудники ДПС", - отмечается в сообщении.