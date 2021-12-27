Главе Балтийской промышленной компании избран домашний арест по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Суд в Петербурге отравил под домашний арест главу Балтийской промышленной компании Диану Каледину по подозрению в хищении не менее 1 млн рублей на махинациях с поставкой иностранного станка под видом отечественного. Следствие просило о заключении под стражу, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дианы Калединой, отказав следствию в страже", - говорится в сообщении. Срок меры - до 21 февраля 2022 года.

По версии следствия, осенью 2016 года Каледина совместно с другими лицами из числа сотрудников и руководителей ЗАО "Балтийская промышленная компания" организовала заключение договора с АО "НПП "Сигнал" на поставку универсального фрезерного станка с ЧПУ марки F.O.R.T. российского производства. Стоимость оборудования составила 14,9 млн рублей. Затем в нарушение условий договора Каледина с соучастниками поставили заказчику станок иностранного производства под видом отечественного. На него была нанесена соответствующая маркировка и изготовлена необходимая документация. Получив деньги, фигуранты, как считают следователи, завладели разницей в стоимости оборудования в сумме не менее 1 млн рублей.

На прошлой неделе Каледина была задержана в Москве, после чего доставлена в Петербург. Женщина не признает вины. Срок задержания подозреваемой продлевали на трое суток для предоставления дополнительных документов, подтверждающих ее причастность к преступлению.

АО "Балтийская промышленная компания" было основано Дианой Калединой в 2002 году, изначально занималось модернизацией, обслуживанием и поставками металлообрабатывающего оборудования. С 2013 года открыто производство станков под торговой маркой F.O.R.T. (Force, Opportunities, Russian technologies). Кроме того, Каледина заведует базовой кафедрой "Конструкторско-технологические инновации в машиностроении" в Институте машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.