Суд арестовал подозреваемого в продаже алкоголя, из-за которого умерли два человека

ТАСС, 27 декабря. Суд арестовал жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя, употребление которого привело к смерти двух человек в Рязани. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По данным Следственного комитета, в августе 2021 года несколько человек с диагнозом "отравление метиловым спиртом" были доставлены в медицинские учреждения Рязани. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое умерли. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По данным следствия, алкоголь был приобретен в Санкт-Петербурге.

"От задержанного получены признательные показания, по ходатайству следователя он заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Подозреваемым по делу стал житель Санкт-Петербурга 1990 года рождения. При содействии сотрудников региональных МВД России по Рязанской области и Санкт-Петербургу и Ленинградской области подозреваемый в причинении смерти по неосторожности двум лицам был задержан и доставлен в Рязанскую область. Расследование уголовного дела продолжается.