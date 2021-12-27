Четыре человека умерли от отравления угарным газом в Пензенской области

ПЕНЗА, 27 декабря. /ТАСС/. Тела четырех человек обнаружены в понедельник в квартире дома в Сердобске Пензенской области. Предварительно, они отравились угарным газом, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По данным следствия, сегодня днем в квартире дома по улице Максима Горького в Сердобске обнаружены тела троих мужчин и одной девушки. По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом в результате эксплуатации печи, оборудованной газовой горелкой", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").