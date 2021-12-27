На Рижском направлении МЖД приостановлено движение между Чисменой и Волоколамском

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Движение в обе стороны на Рижском направлении МЖД между Чисменой и Волоколамском приостановлено, сообщается в понедельник в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Рижском направлении из-за остановки грузового поезда на станции Волоколамск в Московской области нет движения между Чисменой и Волоколамском. Поезда до Волоколамска и Шаховской проследуют только до станции Чисмена. В обратном направлении они отправятся также только от Чисмены. Специалисты МЖД принимают все меры для восстановления движения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для перевозки пассажиров дальше станции Чисмена будут организованы автобусы по маршруту Чисмена - Волоколамск. Между Волоколамском и Шаховской будет курсировать один поезд в обе стороны.