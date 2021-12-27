В Краснодаре четыре человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси из баллона в гараже

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошла из-за падения газового баллона в гараже в Краснодаре, в результате пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Произошла разгерметизация газового баллона при его падении с последующей вспышкой газовоздушной смеси без последующего горения. Пострадали четыре человека, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве, уточнив, что несущая стена повреждена, произошло смещение двух плит перекрытия.

В УМВД по Краснодару журналистам добавили, что пострадавшие получили различные телесные повреждения, проводится проверка.