Главред издания "Спутник и погром" Просвирнин в момент гибели был под действием наркотиков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Главный редактор издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин, погибший при падении из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы, в момент происшествия был в состоянии наркотического опьянения. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"38-летний Егор Просвирнин с семьей снимал квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, в момент инцидента он находился под наркотическим воздействием", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что обнаженный мужчина погиб, выпав из окна дома на Тверском бульваре, им оказался главный редактор издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин. В руках у мужчины нашли газовый баллончик и нож. Для определения обстоятельств гибели Просвирнина будет проведена судмедэкспертиза. На месте работают следователи.

Просвирнин был главным редактором издания "Спутник и погром", запущенного в 2012 году. Его целью было провозглашено превращение России в национальное государство русского народа, а также переход к европейским стандартам и базовым принципам - демократии, равенству всех перед законом, разделении властей и принципа "государство для русских, а не русские для государства". В 2017 году издание было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.

В новость внесена правка (19:02 мск) - уточняется имя в цитате, верно - Егор.