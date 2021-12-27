Суд Уфы прекратил производство по административному делу координатора штаба Навального

УФА, 27 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы прекратил административное дело в отношении координатора штаба Навального (признана в РФ экстремистской) Лилии Чанышевой. Об этом сообщается на сайте суда.

"Дело об административном правонарушении в отношении Чанышевой велось по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, это осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в соответствующий реестр. По результатам судебного заседания в понедельник производство прекращено по иным обстоятельствам", - указано в решении суда.

Также Чанышева является фигурантом уголовного дела о создании экстремистской организации, она была арестована 10 ноября.