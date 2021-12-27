Тульский СК возбудил дело в отношении автомобилиста, наехавшего на сотрудника полиции

ТАСС, 27 декабря. Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который совершил административное правонарушение в супермаркете Ясногорска, а после этого на автомобиле наехал на сотрудника полиции. Об этом сообщает СК по Тульской области.

"Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1995 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый совершил административное правонарушение в одном из супермаркетов Ясногорска. Пытаясь скрыться с места преступления на своем автомобиле, мужчина совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время полицейскому оказана необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает.