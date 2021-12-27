Суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение о прекращении дела Цапков о вымогательстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказал в удовлетворении жалобы на постановление следователей Главного управления МВД России по Ростовской области о прекращении уголовного дела о вымогательстве в отношении группы лиц, входивших в так называемую банду Цапков. Об этом сообщается на сайте суда.

Жалобу подала защита предпринимателя Александра Исюка, арестованного по делу о ложном доносе. "Постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 27 декабря 2021 года жалоба адвоката Процевитого Н. Н., поданная в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах Исюка А. Г., о признании незаконным постановления начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ильиной В. В. от 5 апреля 2021 года о прекращении уголовного дела в отношении Цапка С. В., Цеповяза В. А., Стрельцова Ф. Е., Алексеева В. А., Стришней Н. И., Стришнего И. И. оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области добавили, что постановление Ленинского суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

По данным следствия, Исюк подавал заведомо ложное заявление о вымогательстве, совершенном в отношении него группой лиц по предварительному сговору. Как сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, речь шла о деле, возбужденном в отношении членов банды Цапков в 2019 году. Дело было возбуждено по заявлению Исюка, сообщившего о вымогательстве у него 70 млн рублей.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской Краснодарского края с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.