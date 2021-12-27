На месте схода вагона грузового поезда в Волоколамске начались восстановительные работы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Два восстановительных поезда со станций Ржев и Подмосковная работают на месте схода вагона грузового поезда в Волоколамске. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги.

"На станции Волоколамск начались восстановительные работы. В настоящее время на месте схода вагона грузового поезда в Волоколамске работают два восстановительных поезда со станций Ржев и Подмосковная. На время работ движение поездов организовано по укороченным маршрутам: от Москвы до станции Чисмена и от Шаховской до Волоколамска", - говорится в сообщении.

Кроме того, для перевозки пассажиров от станции Чисмена до Волоколамска компанией-перевозчиком организованы компенсационные автобусные маршруты. "МЖД принимает все меры для восстановления движения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - добавили в пресс-службе.