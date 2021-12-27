В Тульской области два человека отравились газом

ТАСС, 27 декабря. Мать с малолетним ребенком госпитализированы из-за отравления угарным газом в Тульской области. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщает надзорный орган.

"По предварительной информации, из-за отсутствия тяги в газовой колонке при закрытых окнах в многоквартирном жилом доме в мкрн Центральный города Донского двое членов семьи, среди которых малолетний ребенок, отравились угарным газом, они госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

По данному факту прокуратура начала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. "Также будет дана оценка деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования", - отметили в надзорном органе.