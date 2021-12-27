Гособвинение запросило девять лет колонии для экс-главы фонда капремонта Орловской области

ТАСС, 27 декабря. Гособвинение запросило девять лет колонии для обвиняемого в коммерческом подкупе и пособничестве в мошенничестве бывшего руководителя регионального фонда капитального ремонта Орловской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Бывший директор регионального фонда капитального ремонта Орловской области Владислав Масленников был арестован в июле 2018 года, позже освобожден из-под стражи под залог. По версии следствия, в 2016-2017 годах между фондом и строительной фирмой "Москомреставрация" были заключены договоры на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в городах Орел и Ливны, однако в акты вносились недостоверные сведения о выполненных работах. Таким образом удалось похитить более 28 млн рублей.

"Государственный обвинитель попросил суд признать подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и назначить им наказание в виде лишения свободы: бывшему руководителю регионального фонда капитального ремонта на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок пять лет", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, бывший директор фонда за невоспрепятствование заключению договоров со строительной фирмой получил в качестве незаконного вознаграждения более 36 млн рублей, при его пособничестве должностные лица подрядной организации похитили свыше 28 млн руб. из средств фонда. По данным фактам экс-глава регионального фонда капремонта обвиняется в пособничестве в совершении мошенничества, коммерческом подкупе в особо крупном размере, двое представителей строительной подрядной организации - в мошенничестве.