В Краснодаре более 40 тыс. жителей остались без теплоснабжения из-за износа теплопровода

КРАСНОДАР, 27 декабря. /ТАСС/. Утечка на магистральном теплопроводе произошла в Краснодаре из-за его износа, в зоне отключения оказались более 220 многоквартирных домов с населением более 40 тыс. человек и социально-значимые объекты, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступила информация об утечке на магистральном теплопроводе подземного залегания диаметром 600 мм. Частично прекращено теплоснабжение в Карасунском округе города: количество жилых домов - 223, количество населения - 42 000 человек, из них 13 000 детей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в зону отключения также попали 32 социально-значимых объекта. По предварительным данным, утечка произошла из-за износа теплопровода, ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить к 03:00 мск 28 декабря.