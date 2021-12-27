{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молния

Спасатели обнаружили вертолет, совершивший аварийную посадку в Удмуртии

Спасатели обнаружили вертолет, совершивший аварийную посадку в Удмуртии - источник.

На Киевском шоссе произошло ДТП с шестью автомобилями
Движение в сторону МКАД ограничено
Читать полностью