Глава Удмуртии сообщил о гибели одного члена экипажа экстренно севшего вертолета Ми-2

ТАСС, 28 декабря. Один из двух членов экипажа погиб в результате экстренной посадки вертолета в Удмуртии, второму оказывается вся необходимая помощь, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

"Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются", - написал Бречалов.

В понедельник в 14:15 мск поступило сообщение от пилота вертолета о жесткой посадке в Якшур-Бодьинском районе республики. Как позже уточнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, инцидент произошел в Увинском районе. По предварительной информации Центрального МСУ на транспорте СК России, авария произошла с вертолетом Ми-2, который совершал облет нефтепровода.