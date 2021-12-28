ТАСС, 28 декабря. Член экипажа, выживший при жесткой посадке вертолета в Удмуртии, находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в стационар, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Ранее сообщалось, что один из членов экипажа погиб. "По данным Минздрава Удмуртии, выживший член экипажа вертолета находится в тяжелом состоянии, он будет эвакуирован в стационар, медицинская помощь ему оказывается на месте и будет оказываться во время медицинской эвакуации", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС России по Удмуртии сообщили, что поисковые работы завершены. Деблокирование членов экипажа проводилось сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части. Группировка сил и средств, привлекавшаяся для поиска, составила около 300 человек и 80 единиц техники.

В понедельник в 14:15 мск поступило сообщение от пилота вертолета о жесткой посадке в Якшур-Бодьинском районе республики. Как позже уточнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, инцидент произошел в Увинском районе. По предварительной информации Центрального МСУ на транспорте СК России, авария произошла с вертолетом Ми-2, который совершал облет нефтепровода.