На Сахалине экс-главе муниципалитета дали условный срок за взятку в 1,6 млн рублей

ТАСС, 28 декабря. Суд приговорил бывшего главу Макаровского городского округа на Сахалине к шести годам условного лишения свободы за получение взятки в 1,6 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следствием и судом установлено, что в период с мая по декабрь 2020 года обвиняемый за оказание - с использованием своего должностного положения - содействия в заключении муниципальных контрактов на снос аварийного и ветхого жилья, а также за общее покровительство в будущем при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров, получил от 59-летнего жителя области, действующего в интересах ряда предпринимателей, взятку в виде денег на общую сумму 1 600 000 рублей", - говорится в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину. Суд признал его виновным по статье "Получение взятки" и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет условно с испытательным сроком пять лет со штрафом в размере восьмикратной суммы взятки. Также он на восемь лет лишен права занимать руководящие должности в органах власти.