В Иркутске временно закрыли крупный ТРЦ из-за грубых нарушений пожарной безопасности

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС выявили более 30 грубых нарушений требований пожарной безопасности в одном из крупнейших в Иркутске торгово-развлекательных центров (ТРЦ) "Сильвермолл". Его работа временно приостановлена, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Временный запрет на деятельность иркутского торгового центра введен из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. Сотрудниками МЧС России была завершена внеплановая проверка в отношении объекта защиты, расположенного на улице Сергеева. В ходе нее было выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее руководству торгово-развлекательного центра выдавалось предписание об устранении нарушений, связанных с содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов. Нарушения не были устранены, также выявлены новые.

Возбуждено административное дело, инспекторы государственного пожарного надзора опечатали двери торгового комплекса. Материалы проверки направлены в суд.

ТРЦ "Сильвермолл" - один из самых крупных в Восточной Сибири, вмещает до 35 тыс. человек. Его площадь составляет почти 110 тыс. кв. м.