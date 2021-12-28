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В Хабаровском крае возбудили дело о мошенничестве при модернизации железной дороги

Сумма ущерба - более 500 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации инвестпроектов по развитию железной дороги. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Прокуроры проверили проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках инвестиционного проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, в частности, при перевооружении тяговой подстанции на железнодорожной станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги.

"Материалы проверки транспортная прокуратура направила в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Было выявлено, что с 2017 по 2019 год один из неустановленных руководителей субподрядчика внес недостоверные данные в акты приемки выполненных работ, в справки об их стоимости и затратах по объекту для завышения стоимости работ. Ущерб превысил 500 тыс. рублей.

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