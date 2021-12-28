В Якутии экс-сотрудницу ГИБДД обвинили в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Бывшая сотрудница ГИБДД в Якутии предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении служебного подлога в официальных документах, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего государственного инспектора отделения ГИБДД ОМВД России по Алданскому району в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками ОРЧ СБ МВД по региону.

Прокуратура Алданского района утвердила обвинительное заключение. "По версии следствия, обвиняемая, занимая должность государственного инспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы, приняв от представителя юридического лица запрос на продление срока действия свидетельства о ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) на ТС с полуприцеп-цистерной, приняла решение о продлении срока действия данного свидетельства без фактического осмотра транспорта", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Обвиняемая внесла в документы заведомо ложные сведения о якобы проведенном визуальном осмотре, заверила своей подписью и печатью отделения ГИБДД ОМВД России по Алданскому району. Затем аналогичным образом с внесением в официальные документы заведомо ложных сведений без фактического осмотра были продлены сроки действия свидетельств о ДОПОГ еще на шесть транспортных средств организации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.