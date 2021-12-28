СМИ: в ходе нападения на два автобуса в Гаити погибли четыре человека

ГАВАНА, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека стали жертвами вооруженного нападения на два автобуса в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом в понедельник сообщил портал Haiti24.

По его данным, в ходе происшествия пострадали еще несколько человек.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.