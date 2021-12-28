В Ижевске госпитализировали выжившего члена экипажа вертолета, севшего в Удмуртии

ТАСС, 28 декабря. Выживший в результате экстренной посадки вертолета в Удмуртии член экипажа госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу в Ижевске, сообщили во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжелое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу", - сказали в пресс-службе.

В понедельник в 14:15 мск поступило сообщение от пилота вертолета о жесткой посадке в Якшур-Бодьинском районе республики. Как позже уточнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, инцидент произошел в Увинском районе. По предварительной информации Центрального МСУ на транспорте СК России, авария произошла с вертолетом Ми-2, который совершал облет нефтепровода. В поисках принимали участие около 300 человек и 80 единиц техники.