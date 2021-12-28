{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек

Еще двое ранены

ТАСС, 28 декабря. По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо). Об этом сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на полицию.

По словам главы департамента полиции Денвера Пола Пейзена, три человека стали жертвами стрельбы в разных частях города, еще двое были ранены. Также в результате стрельбы были убиты двое в Лэйквуде, где ранее вечером неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, все эпизоды стрельбы связаны с одним нападавшим, который погиб в столкновении с полицией в Лэйквуде и включен в общее число убитых. "Этот человек несет ответственность за это крайне жестокое преступление, произошедшее сегодня вечером", - сказал Пейзен.

Теги
США
Три экс-сотрудника Забайкаллесхоза получили условные сроки за фиктивное трудоустройство
С них также взыскали почти 790 тыс. рублей
Читать полностью