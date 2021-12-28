При стрельбе в штате Колорадо погибли пять человек

ТАСС, 28 декабря. По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо). Об этом сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на полицию.

По словам главы департамента полиции Денвера Пола Пейзена, три человека стали жертвами стрельбы в разных частях города, еще двое были ранены. Также в результате стрельбы были убиты двое в Лэйквуде, где ранее вечером неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, все эпизоды стрельбы связаны с одним нападавшим, который погиб в столкновении с полицией в Лэйквуде и включен в общее число убитых. "Этот человек несет ответственность за это крайне жестокое преступление, произошедшее сегодня вечером", - сказал Пейзен.