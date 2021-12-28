Три экс-сотрудника Забайкаллесхоза получили условные сроки за фиктивное трудоустройство

ЧИТА, 28 декабря. /ТАСС/. Ингодинский районный суд в Чите приговорил к условному лишению свободы бывшего начальника Читинского межрайонного отдела Забайкаллесхоза, а также его заместителя и экономиста за фиктивное трудоустройство знакомых и родственников, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"Суд установил, что в период с марта 2019 года по апрель 2020 года они фиктивно трудоустроили в учреждение своих знакомых и родственников, похитив перечисленную на банковские карты заработную плату в общей сумме более 950 тыс. рублей. Суд приговорил бывших чиновников - начальника к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, его заместителя - к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, экономиста - к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Все подсудимые, за исключением бывшего заместителя начальника, признали вину и частично возместили причиненный вред. Суд также постановил взыскать с осужденных около 790 тыс. рублей.

Дело рассматривалось по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и с использованием служебного положения").