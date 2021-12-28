Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, патрулировал объект "Транснефти"

ТАСС, 28 декабря. Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал, выполнял работы по договору, заключенному АО "Транснефть - Прикамье" с Казанским авиапредприятием, сообщили во вторник в компании.

"Облет трассы трубопровода проводился в соответствии с условиями договора по авиационному обслуживанию, заключенного между АО "Транснефть - Прикамье" и авиакомпанией "Казанское авиапредприятие" по результатам проведенных открытых торгов в 2019 году", - говорится в сообщении.

По данным АО "Транснефть - Прикамье", на борту находился сотрудник компании бортоператор Удмуртского РНУ Илья Хромов, который осуществлял вдольтрассовое патрулирование участков магистральных нефтепроводов Холмогоры - Клин и Сургут - Полоцк. Происшествие произошло при возвращении вертолета к месту базирования в Ижевск.

"В настоящее время работник АО "Транснефть - Прикамье" находится в реанимации Первой республиканской клинической больницы Ижевска в стабильно тяжелом состоянии с травмами различной степени тяжести и переохлаждением. Начато расследование причин происшествия", - добавили в компании.