Экс-главу службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ обвинили в хищении 497 млн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга Вадим Мовчан обвиняется в хищении более 497 млн рублей, выделенных Минобороны. Об этом сказано в постановлении 235-го гарнизонного военного суда об аресте Мовчана, с копией которого ознакомился ТАСС.

"В отношении бывшего начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитана 1-го ранга Вадима Мовчана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказано в документе. В нем указано, что офицер обвиняется в том, что с сентября 2013 по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей он с использованием своего служебного положения совместно с руководителем ОАО "Завод "Электроприбор" Муталибом Эмиралиевым и главой АО "Союз-М" Замиром Ахмедовым и другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Министерства обороны при исполнении государственных контрактов "совершил хищение денежных средств Министерства обороны Российской Федерации в размере 497 732 711 рублей 29 копеек".

В документе отмечается, что Мовчан, узнав о возбуждении в отношении него уголовного дела, встретился в Санкт-Петербурге с заместителем начальника службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ, привлеченного по данному уголовному делу в качестве эксперта для производства комплексной комиссионной военно-технической судебной экспертизы, и попросил отразить в экспертном заключении данные, которые позволили бы ему избежать уголовного преследования. "Причастность Мовчана к совершению инкриминируемого преступления, по мнению следствия, подтверждается собранными доказательствами, в том числе результатами ОРД (оперативно-разыскной деятельности - прим. ТАСС), заключением эксперта, актами ревизии и проверок, протоколами осмотров, показаниями свидетелей, обвиняемых и иными доказательствами", - отмечается в постановлении.

Второй эпизод

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что в деле Мовчана есть и второй эпизод, по которому проходит консультант департамента военно-морского флота АО "Рособоронэкспорт" Андрей Клокоцкий. "Ущерб государству по эпизоду, связанному с Клокоцким, составляет 692 732 711 рублей. Этот эпизод связан с хищением средств при выполнении госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ РФ", - сказал собеседник агентства. Как отмечается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Клокоцкий сам явился к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ с повинной, сообщив, что "участвовал в совершении преступлений". Как и Мовчан, он был арестован.

В самом 235-м гарнизонном военном суде ТАСС подтвердили, что в отношении Мовчана и Клокоцкого в октябре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая позже была продлена.