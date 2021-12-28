Уголовное дело возбудили по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии

ТАСС, 28 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Ижевске, в результате чего погиб один человек и один госпитализирован, сообщает во вторник Центральное МСУ на транспорте СК России.

"После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 вблизи Ижевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что 27 декабря вблизи села Азино Завьяловского района из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком RA-15671 потерпел крушение с падением на землю. Вертолет обнаружили примерно в 23:10 мск.

Как сообщалось ранее, вертолет принадлежит Казанскому авиапредприятию, он вылетел в 12:00 мск с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Перед потерей связи с вертолетом пилот сообщил о возникновении нештатной ситуации. Командир воздушного судна погиб на месте падения, пассажир получил травмы и госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.