ФСБ изъяла в Приморье более 2 тонн сушенных моллюсков на 400 млн рублей

ТАСС, 28 декабря. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю изъяли в Уссурийске свыше 2 тонн сушеных моллюсков на 400 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В принадлежащем гражданину Российской Федерации частном домовладении в Уссурийске обнаружены тайники с дальневосточным трепангом без документов, подтверждающих законность его происхождения. Более 2 тонн моллюсков в сушеном виде было упаковано в пластиковые мешки и скрыто за обшивкой стен", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ отметили, что объем изъятого стал самым крупным за последние годы. "По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превышает 400 млн рублей", - добавили в спецслужбе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.