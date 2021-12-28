В Оренбуржье возбудили дело о злоупотреблениях при поставках медицинского кислорода

ОРЕНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблениях при поставках медицинского кислорода в больницу Новотроицка Оренбургской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры Оренбургской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, лица из числа руководства больницы скорой медицинской помощи Новотроицка заключили 31 договор поставки 186 тонн кислорода общей стоимостью 2,876 млн рублей и в период с 13 по 27 октября 2021 года перечислили на счета коммерческой организации указанную сумму. При этом учреждение здравоохранения заключило договор с АО "Уральская сталь" о безвозмездной передаче 678 тонн жидкого медицинского кислорода, полностью покрывающих потребность больницы. Помощь предприятие осуществило для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

"Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России проведены обыски и выемки, изъяты интересующие следствие предметы и документы, производятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области. Оперативное сопровождение в рамках следствия осуществляется УФСБ России по Оренбургской области", - уточняется в сообщении.