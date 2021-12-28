{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Оренбуржье возбудили дело о злоупотреблениях при поставках медицинского кислорода

По данным СК, руководство больницы в Новотроицке заключило 31 договор поставки кислорода на сумму 2,876 млн рублей при том, что имелся договор о его безвозмездной поставке с АО "Уральская сталь"

ОРЕНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблениях при поставках медицинского кислорода в больницу Новотроицка Оренбургской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры Оренбургской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, лица из числа руководства больницы скорой медицинской помощи Новотроицка заключили 31 договор поставки 186 тонн кислорода общей стоимостью 2,876 млн рублей и в период с 13 по 27 октября 2021 года перечислили на счета коммерческой организации указанную сумму. При этом учреждение здравоохранения заключило договор с АО "Уральская сталь" о безвозмездной передаче 678 тонн жидкого медицинского кислорода, полностью покрывающих потребность больницы. Помощь предприятие осуществило для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

"Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России проведены обыски и выемки, изъяты интересующие следствие предметы и документы, производятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области. Оперативное сопровождение в рамках следствия осуществляется УФСБ России по Оренбургской области", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия COVID-19
Уголовное дело возбудили по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии
Погиб один человек
Уголовное дело возбудили по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии
Читать полностью