Коммунальная авария на трубопроводе стала причиной затопления дворов в центре Кургана

ТАСС, 28 декабря. Авария на трубопроводе диаметром 500 мм произошла ночью на улице Советской у Центрального стадиона в Кургане. Без холодного водоснабжения остались 11 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации города во вторник.

Жители поделились в социальных сетях фотографиями, на которых видно, что вода на некоторых участках достигала уровня бамперов автомобилей.

"Сегодня ночью на водопроводе диаметром 500 мм произошла аварийная ситуация по адресу: ул. Советская, 179. Бригады АО "Водный союз" оперативно приступили к ее устранению с 06:00 (04:00 мск). <…> В настоящее время бригады АО "Водный союз" начали производить земляные работы и расчистку территории", - говорится в сообщении.

В результате аварии в 11 домах по улицам Советской, Кравченко, М. Горького, Аргентовского и Куйбышева отключили холодное водоснабжение. В связи с этим администрация организовала подвоз питьевой воды.