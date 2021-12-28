Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-замглавы СЛО "Россия" за растрату 32 млн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему заместителю гендиректора Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами президента РФ Андрея Тюрина, который приговорен к 6,5 года колонии по делу о крупной растрате.

"Суд признал законным приговор Тюрину и еще троим фигурантам этого дела. Решение суда первой инстанции в отношении этих лиц оставлено без изменения, а жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - сообщили ТАСС в суде.

Останкинский суд Москвы ранее приговорил Тюрина к 6,5 года колонии. К различным срокам лишения свободы приговорены и другие подсудимые по делу. Так, начальник производства авиационно-технической базы СЛО Александр Рейхтман получил шесть лет колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей, генеральный директор ООО "Аэро-СНО" Владимир Михалевский - шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей, учредителя этой же организации Евгения Ворновицкого приговорили к шести годам и трем месяцам колонии и штрафу 100 тыс. рублей. С осужденных солидарно взыскано в пользу потерпевшего по делу - спецотряда "Россия" - свыше 32,5 млн рублей в счет возмещения материального ущерба.

Как установили следствие и суд, фигуранты похитили более 32 млн рублей при закупке в 2016 году стендов для проверки гидравлических систем самолетов. Согласно тендеру, оборудование должно было быть новым и российского производства, а закупленными в итоге оказались использованные голландские стенды. Следствие считало Тюрина организатором мошеннической схемы. Как ранее сообщала адвокат Инна Бунтина, с августа 2015 года по август 2016 года во главе отряда был Ярослав Одинцев, который и подписывал кассовые расходы. Тюрин был назначен врио начальника летного отряда в сентябре 2016 года, после отстранения от должности Одинцева.

Специальный летный отряд "Россия" занимается авиационным обслуживанием высших лиц государства.