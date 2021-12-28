Медики рассказали о состоянии пострадавшего при жесткой посадке вертолета в Удмуртии

ТАСС, 28 декабря. Пострадавший при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии находится в тяжелом состоянии, но на данный момент врачи не видят угрозы для его жизни. Об этом сообщил журналистам во вторник заведующий отделением реанимации первой республиканской клинической больницы Павел Тверитнев.

"Пострадавший поступил ночью. Состояние на данный момент у него тяжелое, но стабильное. В данный момент угрозы для его жизни я не вижу", - отметил Тверитнев.

По его словам, у мужчины сочетанная травма. "Это достаточно серьезный перелом таза, перелом верхней конечности - локтя, общее переохлаждение. Были участки обморожения, но с этим удалось справиться медикаментозно. По всей видимости, ампутации чего-либо удастся избежать", - добавил он.

Тверитнев отметил, что пострадавший находится в сознании, но не помнит обстоятельств происшествия. "В данном случае помощь специалистов [из Москвы], я думаю, не понадобится. Не вижу необходимости [в транспортировке пациента]", - добавил заведующий отделением больницы.