СК возбудил дело о мошенничестве на экс-чиновника Коктебельской администрации Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела Коктебельской поселковой администрации по обвинению в совершении двух эпизодов мошенничества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела МКУ "Коктебельская поселковая администрация администрации города Феодосии Республики Крым", ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов мошенничества с использованием служебного положения", - говорится в опубликованном сообщении.

В сентябре 2018 года действующий на тот момент начальник отдела во время проверки деятельности торговых объектов поселка Коктебель заподозрил нарушения со стороны одного из предпринимателей. Он пригласил женщину к себе в кабинет для беседы, во время которой она, представляя в том числе интересы другого ИП, высказала намерение о получении в 2019 году двух торговых объектов. Начальник отдела решил воспользоваться ситуацией и пояснил, что готов за определенную сумму способствовать решению вопроса. Деньги женщина передавала частями, однако обещанное содействие ей так и не оказали. "Таким образом, действующий на тот момент начальник отдела (…) похитил у введенной им в заблуждение ИП 115 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - отмечается в сообщении.