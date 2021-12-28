В Подмосковье задержаны трое подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье троих мужчин, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники ночью на Коммунистической улице в подмосковной Дрезне, угрожая местному жителю, посадили его в машину и вывезли в Орехово-Зуево. В одном из подъездов многоэтажного жилого дома похитители избивали его и требовали деньги, которые он им якобы должен. После этого мужчину отпустили и пригрозили расправой, если он в течение двух недель не отдаст деньги. Испугавшись за свою жизнь, пострадавший обратился в полицию.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены и при силовой поддержке коллег из Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались трое местных жителей, один из которых ранее был судим", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело (ст. 126 и 163 УК РФ). Двое фигурантов арестованы, третий находится под домашним арестом. "Кроме того, установлены обстоятельства еще одного эпизода вымогательства, к которому может быть причастен один из задержанных. В марте 2021 года, находясь на территории таксопарка в Орехово-Зуево, злоумышленник незаконно требовал у гражданина передать принадлежащее ему имущество", - добавила представитель МВД.