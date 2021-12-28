На Алтае многодетную мать приговорили к четырем годам колонии по делу об истязаниях

БАРНАУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Калманский районный суд в Алтайском крае приговорил к четырем годам колонии многодетную мать, признав ее виновной в издевательствах над детьми, неисполнении обязанностей по их воспитанию и краже. Женщина выгоняла детей на мороз без одежды, избивала их и привлекала к употреблению алкоголя, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ во вторник.

Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, уточняется в сообщении.

"На воспитании у нее находились восемь детей в возрасте от года до 16 лет. С июня 2020-го по май 2021 года женщина практически ежедневно употребляла спиртное. Детские пособия она тратила на покупку алкоголя. Находясь в состоянии опьянения, она истязала детей. Больше всего доставалось двум старшим девочкам, которым она наносила побои, а также выгоняла из дома, в том числе без одежды и обуви в холодное время года. Злоумышленница вовлекала свою старшую дочь и ее друзей в распитие алкогольных напитков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старшие девочки ухаживали за младшими братьями и сестрами: убирали, готовили еду, в том числе для грудного ребенка, когда мать на длительное время уходила из дома. Мальчики следили за хозяйством, собирали хворост, чтобы затопить печь в холодное время года, так как дрова их мать не закупала. Женщина не заботилась о том, чтобы в доме были продукты и одежда для детей, довольствуясь лишь тем, что отдавали неравнодушные односельчане. Кроме того, следствие установило вину женщины в краже денег из дома своей приятельницы.

Женщина признана виновной по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 2 ст. 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции"), ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Своей вины она не признала.

По данным региональной прокуратуры, в настоящее время все дети изъяты из семьи и помещены в специализированные учреждения, а женщина лишена родительских прав.