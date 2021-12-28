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В Канске вандалы испачкали черной краской памятники героям на воинском мемориале

В связи с инцидентом полицейские проводят проверку
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Неизвестные испачкали краской памятник героям Советского Союза на мемориале Великой Отечественной войны в Канске на востоке Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудниками МО МВД России "Канский" назначено проведение проверки по факту нанесения неизвестными черной краски на бюсты Героев Советского Союза на мемориале Великой Отечественной войны", - сообщил представитель ведомства.

Сообщения о порче памятников появилось в интернете. Заявлений в дежурную часть не поступало. В ходе проверки будут изучены обстоятельства произошедшего и установят личности причастных. После чего будет принято процессуальное решение.

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