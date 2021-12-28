Сторонник ИГ получил 19 лет за подготовку теракта в военном суде в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 19 годам колонии сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавшего взрыв в военном суде в Москве и дальнейший переезд в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Вторым западным военным судом Умаров А. С. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в УФСБ.

Осужденным является гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона. Приговор вступил в законную силу.

По данным УФСБ, Умаров готовился подорвать самодельное взрывное устройство в здании Второго западного военного суда. Он устроился разнорабочим в российскую семью, проживающую в загородном доме. По полученным от лидеров ИГ инструкциям приобрел в хозяйственном магазине химические вещества для СВУ и поражающие элементы к нему. Собрав их в единое взрывное устройство, Умаров спрятал его в лесополосе у дома. После совершения теракта он планировал выехать на Ближний Восток в зону боевых действий и примкнуть к террористическим группировкам.

В ноябре 2020 года Умаров был задержан в одном из поселков Московской области. В ходе проведенного осмотра местности обнаружен схрон, в котором находились самодельное взрывное устройство, элементы электропитания, флаг с символикой ИГ, сменная одежда и средства связи.

Умаров признан виновным в содействии террористической деятельность, публичных призывах к терроризму, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и в деятельности террористической организации, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. При этом его не судили по ст. 205 УК РФ (теракт). В УФСБ отметили, что участвовавший в подготовке теракта освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти или другим способом способствовал предотвращению теракта.